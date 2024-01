Polizia di Stato a Roma: sei arresti per reati predatori

Ancora furti nella Città di Roma: nei quadranti di Est e Sud sono stati arrestati sei persone per reati predatori nei negozi.

Nuova operazione della Polizia di Stato per le strade di Roma, con gli agenti che hanno contrastato i fenomeni d’illegalità presso numerosi quadranti cittadini della Città Eterna. In tal senso, i poliziotti hanno sventato diversi episodi di furto in negozio tra le aree di Roma Est e Sud, con un fatto accaduto addirittura all’interno di un Ufficio Postale in VIII Municipio.

Furti nei negozi a Roma: l’azione della Polizia di Stato

Il fatto più eclatante si è svolto nel quadrante di San Paolo, nell’VIII Municipio di Roma. Qui tre persone hanno fatto irruzione in un Ufficio Postale della zona, coprendo il loro volto con caschi o mascherine anti-Covid. I ladri sono stati messi in fuga dalla presenza di agenti in borghese nella filiale, che sono riusciti a fermare un malvivente: si tratta di uomo 63enne.

Degli altri due malviventi, che nella fuga hanno ferito anche una cliente dell’Ufficio Postale, si sono perse le tracce. Sono scappati a bordo di uno scooter subito dopo il colpo. Rinvenuti invece i soldi rubati alla filiale, con i 50 mila euro sottratti restituiti alla vittima.

Il tentato furto in auto all’Eur

Gli agenti di Polizia sono intervenuti anche in un parcheggio dell’Eur, dove avevano ricevuto segnalazioni su un uomo che si avvicinava in maniera sospetta alle auto in sosta. Il soggetto, che probabilmente le apriva per svaligiarle o rubarle, come ha visto gli agenti ha provato a scappare con un complice, che teneva dietro di lui la macchina accesa. Dopo un breve inseguimento, i due uomini, di 51 e 56 anni, sono stati fermati e arrestati.

La rapina al ristorante

Altri due arresti sono avvenuti nel quadrante del Prenestino-Labicano. Qui due ladri, di 43 e 46 anni, sono entrati in un ristorante della zona e hanno rubato la borsa di una cliente. I ladri, per seminare i poliziotti, hanno cercato di fuggire con il tram. Solo la collaborazione di Atac con le Forze dell’Ordine, ha consentito agli agenti di fermare i due uomini e consegnarli alla giustizia.