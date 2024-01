Polizia di Stato, controlli a Roma Est: 3 esercizi commerciali sanzionati

Controlli della Polizia di Stato nel quadrante di Roma Est: controlli alle attività commerciali di Nomentana e Tiburtina.

Si è svolto in queste ore un approfondito controllo della Polizia di Stato nel quadrante di Roma Est, con gli agenti che hanno svolto diversi sopralluoghi presso delle attività commerciali tra il quadrante di San Basilio e la zona del Nomentano. In questi controlli, i poliziotti si sono soffermati sulla regolarità contrattuale dei lavoratori, le condizioni igieniche dei locali e se questi rispettavano le norme di sicurezza.

Controlli della Polizia di Stato ai negozi di Roma Est

La prima attività sanzionata dai poliziotti è stata individuata sulla via Tiburtina. Gli agenti chiamati a effettuare il sopralluogo, hanno trovato gravi irregolarità all’interno di un bar. I problemi erano anzitutto di natura igienico-sanitaria, considerato come nel locale vivessero una grande quantità di blatte tra l’area del bancone e soprattutto della cucina.

Vi erano irregolarità anche nell’accensione delle slot machine, tenute in accensione anche negli orari in cui dovevano restare spente. Sulla parte amministrativa, invece, all’interno del locale non erano presenti le documentazioni legate alla sicurezza sul lavoro e i dipendenti non contrattualizzati. Al gestore è stata sancita una multa di 20 mila euro.

Immigrato irregolare operante in un’attività commerciale in nero

Presso un minimarket etnico nella zona di via Nomentana, un altro episodio di lavoratore in nero è venuto fuori. Durante i controlli, è emerso come un addetto del negozio fosse sprovvisto di regolare contratto per operare all’interno dell’attività commerciale. Dopo un approfondimento delle indagini, è emerso anche come l’uomo fosse anche irregolare sul territorio italiano, non avendo le documentazioni per restare nel nostro Paese.

Abusi edilizi in un bar di Roma Est

In ultimo, sempre nel quadrante di Roma Est, un bar è stato sanzionato per abusi edilizi. Il proprietario del locale aveva deciso di allargare l’area del bancone, contravvenendo alle norme di sicurezza e ostruendo le uscite di sicurezza. Gli agenti gli hanno notificato una multa di quasi 14 mila euro.