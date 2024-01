Polizia Ferroviaria: 6 arresti e 9 denunce a Roma Termini

Controlli della Polizia Ferroviaria presso la stazione Termini di Roma: aggredito un agente nel quartiere Esquilino.

La Polizia Ferroviaria ha intensificato i controlli e le operazioni per garantire la sicurezza all’interno e intorno alla stazione ferroviaria di Roma Termini. I risultati dell’attività svolta sono stati resi noti attraverso un comunicato ufficiale, evidenziando un bilancio significativo.

Polizia Ferroviaria a Roma Termini: l’operazione dentro la stazione

Complessivamente, sono state controllate oltre 12.000 persone, con l’identificazione di 12.324 individui. Durante questi controlli, sono state arrestate 6 persone, mentre altre 9 sono state denunciate in stato di libertà. Le operazioni di pattugliamento hanno coinvolto 749 unità della Polizia Ferroviaria, con l’elevazione di 14 contravvenzioni amministrative, di cui 4 per violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria.

Polizia Ferroviaria a Roma Termini: attività contro lo spaccio di droga

L’operazione “Alto Impatto” dell’11 gennaio ha visto la collaborazione della Questura di Roma e di altre Forze di Polizia. Gli sforzi congiunti hanno mirato a incrementare il livello di sicurezza, con particolare attenzione al controllo di soggetti pericolosi, attività di spaccio di sostanze stupefacenti e bonifica delle aree circostanti. Nel corso di queste operazioni, 442 persone sono state identificate, e numerosi bagagli sono stati controllati dalla Polizia Ferroviaria.

Polizia Ferroviaria a Roma Termini: aggressione a poliziotto

Tra gli episodi rilevanti, si segnala l’arresto di un individuo per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, due persone sono state arrestate per furto aggravato nei pressi del Mercato Centrale di Roma. L’azione coordinata delle squadre di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di un individuo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Napoli.

Gli interventi della Polizia Ferroviaria non si sono limitati solo a reati patrimoniali, ma hanno coinvolto anche reati di violenza. In un caso, è stato utilizzato il dispositivo “Taser” per bloccare un individuo responsabile di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Polizia Ferroviaria a Fiumicino: operazione Rail Safe Day

Infine, durante l’operazione “Rail Safe Day” presso la Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, sono state sanzionate diverse violazioni delle norme di Polizia Ferroviaria, del Codice della Strada e della normativa sui pubblici esercizi, per un ammontare complessivo di €5.724. Nello stesso contesto, è stata eseguita un’ulteriore arresto per violazione delle norme sull’immigrazione.