Polizia, il Governo nomina nuovo capo Vittorio Pisani

Nel Consiglio dei Ministri di oggi, è stato scelto anche il nuovo capo della Polizia di Stato, Il Governo guidato da Giorgia Meloni, infatti, ha trovato e selezionato il profilo di Vittorio Pisani. La scelta è stata seguita, successivamente, anche per il ruolo di Prefetto di Roma, che ha visto la selezione di Lamberto Giannini. Per la Guardia di Finanza, invece, la quadra governativa è arrivata sulla figura di Andrea De Gennaro.

Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia di Stato

Vittorio Pisani, che è stato scelto come alto profilo dal Governo, fino a questa mattina ricopriva il ruolo di vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Prenderà il ruolo che fu di Lamberto Giannini, scelto sempre oggi nel ruolo di Prefetto di Roma. Le forze di Governo hanno trovato una quadra anche sulla nomina di Comandante Generale della Guardia di Finanza, che diventerà Andrea De Gennaro. De Gennaro, come sappiamo, ricopriva il ruolo di Vicecomandante delle Fiamme Gialle. Il suo ruolo verrà ufficializzato alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei nuovi Prefetti

Dalla proposta arrivata dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, il Consiglio dei Ministri ha approvato le nomine e il movimento di altri tre nuovi Prefetti in Italia. Maria Rita Cocciufa, attuale Prefetto di Agrigento, ricoprirà questo ruolo in una destinazione, che sarà quella di Reggio Emilia. Sarà sostituita da Filippo Romano, che ricoprirà da oggi la mansione di Prefetto di Agrigento. Salvatore Angieri, invece, diventerà Prefetto di Oristano. Su nomina del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è arrivata la nomina del generale di corpo d’armata del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente, che sarà Riccardo Galletta a vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Su nomina del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la nomina all’incarico di consigliere diplomatico del ministro della Difesa a Guido De Sanctis.