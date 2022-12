A 300 km/h in autostrada: la polizia consegna due reni a Roma e Modena e salva la vita a due pazienti

Una corsa contro il tempo, a bordo di un ”razzo stradale” velocissimo. Il tutto per consegnare il regalo di Natale più bello, cioè la vita. Così, gli agenti della Polstrada hanno attraversato l’Italia a bordo della Lamborghini Huracan della polizia di Stato per raggiungere Roma e Modena da Padova, trasportando un carico speciale: due reni da trapiantare. La notizia è stata di recente condivisa dalla stessa polizia, attraverso al sua pagina ufficiale di Facebook. Un viaggio ad alta velocità, fino a 300 km orari per raggiungere in tempo gli ospedali dove andavano consegnati gli organi tanto importanti per i pazienti. Una vera corsa contro il tempo quella fatta dagli agenti della Polizia Stradale a bordo della Lamborghini Huracan. Uno speciale Babbo Natale in divisa si direbbe. La slitta, poi, un bolide di ultimissima generazione in grado di raggiugnere velocità pazzesche.

Da Milano al Lazio a 300 km/h: un rene viaggia d’urgenza con la Lamborghini della Polizia

Corsa contro il tempo per donare la vita

“A consegnare gli organi sono stati i poliziotti della Stradale che, a bordo della Lamborghini Huracan, hanno recapitato i due reni negli ospedali di Modena e Roma“, si legge sulla pagina facebook della polizia di stato. “Ci auguriamo che grazie al lavoro di squadra, realizzato insieme al Centro Nazionale Trapianti, due persone e le loro famiglie possano trascorrere un Natale più felice e sereno. Buona vita!” Il doppio trasporto in questione era stato pianificato dall’istituto superiore di Sanità Centro nazionale Trapianti , poi essere effettuato da un equipaggio del compartimento Polizia stradale di Bologna. La Lamborghini Huracan è partita dall’ospedale Civile di Padova, dove ha prelevato gli organi, che ha, poi, consegnato al Policlinico di Modena.

La Lamborghini Huracan della Polizia

La Lamborghini Huracán in dotazione alla Polizia e agli agenti che hanno effettuato la consegna dei reni negli ospedali di Roma e di Modena, è un’automobile sportiva di lusso prodotta dalla casa italiana Automobili Lamborghini. Il modello è l’erede della precedente ”Gallardo” ed ha debuttato ufficialmente al Salone di Ginevra 2014. La Huracán è potentissima, moderna e ad alta tecnologia: combina prestazioni di elevato livello con facilità di guida insieme a una tecnologia innovativa.