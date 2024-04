Polizia Locale sventa un borseggio alla Stazione Termini: in manette un rapinatore 36enne

Polizia Locale di Roma Capitale sventa un borseggio davanti la Stazione Termini: rapinatore aveva puntato due turiste spagnole.

Ancora borseggi alla Stazione Termini di Roma. Fortunatamente questa volta nella storia possiamo scrivere un lieto fine, con il furto ai danni di due turiste straniere che è stato sventato dagli uomini della Polizia Locale. La vicenda è avvenuta fuori dalle mura della struttura ferroviaria, dove le due giovani donne hanno avuto la sfortuna d’incrociare un soggetto che le ha private momentaneamente di uno smartphone: refurtiva fortunatamente recuperata dai vigili urbani.

Furto sventato dalla Polizia Locale alla Stazione Termini

La Polizia Locale stava svolgendo l’abituale pattugliamento della zona circostante la Stazione Termini, in una delle aree del Centro Storico romano più complicate sul piano della sicurezza pubblica. Mentre stavano svolgendo un sopralluogo su via Giovanni Giolitti, gli agenti sono stati attirati dalle urla di alcune donne: due giovani ragazze stavano rincorrendo un ragazzo di colore, che pochi secondi prima le aveva derubate di un cellulare.

L’operazione della Polizia Locale alla Stazione Termini

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si sono subito mobilitati per aiutare le donne, risultate essere due turiste spagnole che erano sbarcate da pochi minuti a Roma. Il ladro le aveva puntate come le ragazze hanno messo piede fuori dalla Stazione Termini, organizzando il furto intorno alle ore 7:00 di ieri mattina.

I vigili dopo un breve inseguimento nella zona dell’Esquilino, sono riusciti a bloccare la corsa dell’uomo e anticiparlo prima che prendesse delle vie di fuga solo a lui conosciute. Prima del riconoscimento, l’uomo ha provato a fare resistenza per il fermo e la riconsegna del telefonino. Al momento del riconoscimento, il soggetto è stato riconosciuto come un 36enne proveniente dall’Algeria. Gli agenti una volta ricevuto il telefonino, hanno riconsegnato la refurtiva alle legittime proprietarie: ragazze che sono rimaste molto spaventate nell’episodio vissuto come arrivate a Roma.