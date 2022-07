Roma, ‘Voglio farla finita’: uomo salvato in extremis dalla polizia

È successo ieri mattina, verso le 5:15. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che stava cercando di buttarsi dal terzo piano di un condominio in via Cittanova d’Istria. Ad attirare l’attenzione dei condomini, le urla che provenivano dall’appartamento. Una donna cercava con tutte le sue forze di bloccare l’uomo.

Cos’è successo

L’uomo voleva buttarsi dal balcone. La donna cercava di fermarlo. Attimi di paura. Terrore. Dove la lucidità dell’uomo spariva ogni minuto di più. Non voleva sentire nessuna spiegazione, nessuna parola, voleva solo mettere fine al suo dolore. Immediato l’intervento degli agenti che hanno cercato con tutte le loro forze di prendere la situazione in mano. Nonostante la prontezza , non è stato semplice.

Quando sono arrivati i poliziotti del commissariato Tor Pignattara, l’uomo è riuscito a superare la ragazza che lo teneva fermo in un secondo. Era già arrivato sul balcone e si stava lasciando andare, i poliziotti sono riusciti ad afferrarlo “al volo”. Nel frattempo, sono arrivati anche gli agenti del commissariato Prenestino. L’uomo, fortunatamente, è stato messo in salvo e portato all’ospedale Sandro Pertini.