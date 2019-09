Pomezia al festival di Castrocaro: Anita Guarino conquista il 2° posto

Ha incantato gli spettatori e la giuria con la sua bellissima voce ed è riuscita a conquistare il 2° posto ad uno dei Festival più importanti a livello nazionale, il Festival di Castrocaro.

Stiamo parlando della cantautrice Pometina Anita Guarino, in arte Anita, la 20enne di Torvaianica con la voce di un usignolo e la grinta di un leone.

Festival di Castrocaro: 2° posto per Anita

Anita ha presentato sul palco della 62° edizione del Festival di Castrocaro, condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il suo brano inedito 251 ed ha conquistato migliaia di spettatori.

Il secondo posto conquistato dalla giovane Pometina non è però sinonimo di sconfitta, anzi, si preannuncia per lei un grande successo data la grande approvazione riscossa tra pubblico e critici musicali.

Il brano 251, pubblicato appena tre giorni fa su YouTube, ha già ottenuto oltre 26.000 visualizzazioni e centinaia di like e commenti carichi di incoraggiamenti ed elogi.

Proprio Anita, nella mattinata di ieri aveva scritto sul suo profilo Instagram:

<<Manca un solo giorno al Festival di Castrocaro.

E niente, mo so cazzi.

Comunque vada, la mia vittoria è essere arrivata tra i primi 10 finalisti su centinaia di partecipanti e avere l’onore di salire sul palco del Festival più importante d’Italia che, dal 1957, ha fatto emergere alcune tra le voci piu importanti di oggi.

Quindi raga.. merda merda merda🤞🏻🤞🏻♥️♥️>>

Ma conosciamo meglio Anita.

Chi è Anita: carriera e vita privata della giovane cantautrice Pometina

Anita ha la passione per la danza e la musica da quando era piccolissima. Dall’età di 6 anni, infatti, suona il pianoforte:

<<Praticamente nel salotto c’era un angolo che a mia madre non piaceva – Racconta Anita – C’era un appendiabiti in legno messo lì in mezzo a caso così mia mamma cominciò a pensare con cosa poteva sostituirlo. Era indecisa tra una cristalliera, così poteva accumulare tutte le cose inutili che le venivano regalate ai matrimoni e ai battesimi, oppure un pianoforte, che nessuno suonava ma faceva molto ricconi dell’alta borghesia (pure se non c’avevamo una lira). E niente, alla fine si optò per il pianoforte che fu la rovina delle orecchie dei miei. Fine>>.

All’età di 15 anni, alla passione per il pianoforte si è aggiunta quella per il canto, così Anita ha iniziato a prendere lezioni per perfezionare le sue innate doti canore.

Nel 2017 ha aperto anche il suo canale YouTube ottenendo, a poco a poco, consensi e tante visualizzazioni che l’hanno portata a farsi conoscere.

Da lì Anita ha iniziato a partecipare e a vincere diversi concorsi, come la 1° edizione di Musica è nel 2018.

Diplomata con 90/100 al Liceo Scientifico B. Pascal, Anita ora è iscritta al 2° anno di Università di Scienze della Formazione. Il suo sogno infatti, oltre quello di sfondare nel mondo della musica, sarebbe quello di diventare maestra.