Pomezia, non si ferma al posto di controllo, ma ‘punta’ l’auto dei Carabinieri: arrestato 22enne

Pensava di passare inosservato, nel buio della notte, viaggiando senza targa a bordo di un ciclomotore. E quando si è ritrovato una pattuglia di carabinieri a poca distanza, che gli intimava l’alt, invece di obbedire ha pensato di accelerare per provare a fuggire.

E’ successo ieri sera intorno alle 23:30 a Pomezia, in Fratelli Bandiera. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, in servizio per il normale pattugliamento di controllo della zona, hanno notato il giovane a bordo di uno scooter privo di targa. Gli hanno mostrato la paletta, intimandogli di fermarsi per verificare i documenti.

Non si ferma all’alt e prende in pieno l’auto dei carabinieri

Ma il ragazzo, invece di rallentare, ha dato gas e, puntando verso la gazzella dei carabinieri, ha preso in pieno lo sportello, danneggiandolo. L’urto, al posto di facilitare la fuga, l’ha ovviamente frenata: i militari hanno bloccato il giovane, un 22enne del posto. Non contento, il ragazzo ha provato a reagire per evitare l’arresto, con l’unico risultato che adesso le accuse a suo carico sono danneggiamento aggravato e resistenza pubblico ufficiale.

Il ragazzo è stato portato in caserma per le attività di riconoscimento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.