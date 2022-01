Pomezia. Ruba una cassa di birra, poi fa a botte con il titolare del supermercato: arrestato 46enne

Rapina impropria e lesioni personali. Di questi reati dovrà rispondere un uomo di 46 anni, originario di Roma, che è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, che erano impegnati nei servizi quotidiani nel centro abitato.

Pomezia. Ruba la birra nel minimarket, poi prende a botte il titolare (e la moglie)

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in un minimarket: qui, poco prima, era stata segnalata la presenza di un uomo, che stava tentando di rubare una cassa di birra. ‘Tentando’, perché in realtà il 46enne è stato scoperto dal titolare e dalla moglie: prima c’è stata una colluttazione, poi ha provato a darsi alla fuga lungo le vie del centro di Pomezia. I militari hanno immediatamente raccolto la descrizione del presunto autore dei fatti e sono riusciti a intercettarlo a pochi isolati dal minimarket. Lui, il 46enne, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Velletri.