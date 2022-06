Pomezia, siccità… al contrario: fiumi di acqua sprecata a causa di una perdita (e nessuno risponde alle segnalazioni…) FOTO E VIDEO

Da giorni è allarme siccità. I fiumi sono in secca, i campi soffrono per la mancanza di piogge. E molti sindaci, da nord a sud della penisola, sono stati costretti a emettere ordinanze che razionano l’acqua dei rubinetti.

Stato di calamità regionale

Nel Lazio da giorni è emergenza siccità: le previsioni del tempo annunciano sole ad oltranza. Il Premier Nicola Zingaretti, per cercare di arginare il fenomeno, ha proclamato «lo stato di calamità regionale». Attraverso ha un decreto crisi idrica firmato nelle scorse ore, il Presidente della Regione Lazio chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il di riconoscimento dello «stato di emergenza». Nel frattempo, l’invito per tutti è quello a utilizzare l’acqua in modo responsabile.

Pomezia “sprecona”

A Pomezia, invece, si sciala. Da due giorni, infatti, una grossa perdita di acqua potabile sta facendo sprecare il prezioso liquido in quantità enormi. L’acqua spruzza in due diversi punti di via Confalonieri, resa ormai un fiume in piena. Le segnalazioni al centralino Acea da parte dei cittadini si sprecano, ma ad oggi nessuno si è recato neanche a vedere – figuriamoci a sistemare – la perdita.

I cittadini, indignati, si sono quindi rivolti a noi, inviando foto e video. Magari qualcuno, in questo modo, capirà che è giunto il momento di intervenire…