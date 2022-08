Pontile di Ostia tra le spiagge più belle d’Italia: ecco la classifica

Viaggiare allarga gli orizzonti: ci fa conoscere nuove culture, nuove abitudini, nuovi modi di fare e di dire. Ma a volte, non bisogna andare troppo lontano se l’obiettivo, dopo mesi di duro lavoro, è solo uno: rilassarsi. E magari farlo di fronte al mare, lì dove ogni idea sembra quella giusta: tra un aperitivo, la tintarella e un tuffo. Non c’è bisogno delle spiagge paradisiache delle Maldive perché anche l’Italia gioca bene la sua parte e la classifica stilata da Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ne è la dimostrazione.

Quali sono le spiagge più belle d’Italia?

Secondo il motore di ricerca, che ha utilizzato il database di Google Maps e ha ‘passato al setaccio’ lidi e calette che hanno ricevuto un punteggio superiore a 4 e almeno 100 recensioni, sono 25 le spiagge più belle d’Italia. Molte di queste si trovano in Sardegna, mentre sul podio c’è la Liguria con la Baia del Silenzio, che ha ottenuto oltre 13.5000 commenti e un punteggio finale di oltre 62.000. Al quarto posto, anche il Lazio si difende bene perché c’è la spiaggia di Ostia, il Pontile. Ma ecco, la classifica generale:

Spiaggia Baia del Silenzio Liguria

Spiaggia di Tueredda Sardegna

Lama Monachile Puglia

Pontile di Ostia Lazio

Spiaggia di Is Arutas Sardegna

Spiaggia di Boccadasse Liguria

Spiaggia La Cinta Sardegna

Spiaggia di Punta Prosciutto Puglia

Spiaggia delle Ghiaie Toscana

Spiaggia di Porto Giunco ​​Sardegna

Lido Le Dune Puglia

Spiaggia Su Giudeu Sardegna

Spiaggia del Poetto di Quartu Sardegna

Spiaggia di Berchida Sardegna

Spiaggia di Simius Sardegna

Spiaggia di Bibione Veneto

Spiaggia del Lazzaretto Sardegna

Spiaggia di Sant’Andrea Toscana

Spiaggia di Cavoli Toscana

Spiaggia di Fetovaia Toscana

Spiaggia del Poetto Sardegna

Cala Porta Vecchia Puglia

Spiaggia di Capriccioli (est) Sardegna

Spiaggia di Sansone Toscana

Spiaggia di Guidaloca Sicilia

Come è stata stilata la classifica

Gli esperti di Holidu si sono basati sui dati riportati nel database di Google Maps e il 25 luglio scorso hanno stilato la classifica, quella che ha fatto riferimento al punteggio (compreso tra 4.0 e 5) moltiplicato per il numero di commenti (superiore a 100). E se da una parte, inevitabilmente, la Sardegna è quella che compare più spesso, con la sua acqua cristallina e la sabbia dorata, dall’altra anche la Regione Lazio ha fatto la sua parte.