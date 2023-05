Pontina, 2 incidenti e 2 auto in panne mandano il traffico in tilt: code dall’Eur ad Aprilia

Rientro da incubo per i pendolari della Pontina, che – a causa di due incidenti e due vetture in panne – stanno trascorrendo il loro pomeriggio in coda sulla SS 148. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 29.00, a Pomezia nord, nei pressi dell’uscita di via di Vaccareccia.

Tamponamento a catena

A scontrarsi tre auto, per cause ancora da definire. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Aprilia per ricostruire la dinamica del sinistro. Le auto, non marcianti, hanno bloccato il traffico veicolare in direzione Latina. Le code, anche a causa di due auto in panne nel tratto tra Tor De Cenci e Castel Romano, partono già da Spinaceto.

Un altro tamponamento ha fatto proseguire le code a tratti fino ad Aprilia: stavolta a tamponarsi un mezzo pesante e un’utilitaria, a chilometro 41. I lavori su via Pratica di Mare non hanno facilitato le cose per gli automobilisti. In molti, infatti, hanno preferito prendere la Pontina invece della strada provinciale, senza sapere che si sarebbero ritrovati lo stesso in coda.