Pontina, auto avvolta dalle fiamme: paura in strada (FOTO)

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 2 aprile, sulla SS 148 Pontina. Un’auto ha preso improvvisamente fuoco mentre si trovava all’altezza di Pomezia, in direzione Roma. Le fiamme hanno avvolto la vettura a partire dal motore, sul davanti, e in pochi istanti si sono propagate violentemente verso l’abitacolo.

Auto a fuoco sulla Pontina a Pomezia

Il conducente ha avuto la prontezza di accostare a bordo strada, circa duecento metri prima dell’uscita di via della Maggiona, e di uscire dall’auto. Diversi gli automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso e a chiamare il NUE 112 per chiedere aiuto. Paura tra i passanti, per il timore che l’auto esplodesse. Sul posto stanno per arrivare i vigili del fuoco e la polizia stradale di Aprilia. Nel frattempo si sono già formate lunghe code. Seguiranno aggiornamenti.