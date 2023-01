Pontina, auto in fiamme: paura sulla SS 148, traffico in tilt, code in direzione Pomezia (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura pochi minuti fa sulla strada statale 148 Pontina, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco subito dopo Spinaceto, all’altezza dello svincolo per Tor De’ Cenci, in direzione Pomezia-Latina. Fortunatamente gli occupanti della vettura hanno fatto in tempo a scendere prima che l’intera auto venisse avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio prima che altre auto di passaggio venissero coinvolte dalle fiamme. Non risultano esserci persone ferite o intossicate.

Lunghe file

Si sono formate lunghe file, già a partire dall’Eur, in direzione sud. Code anche in direzione Roma, a causa dei curiosi che rallentavano per vedere cosa fosse successo. Le file verso la Capitale sono di quasi un chilometro.