Pontina, bus in fiamme: strada chiusa, traffico in tilt

Momenti infuocati sulla via Pontina a causa di un autobus in pasto alle fiamme. La statale 148 risulta al momento inagibile per un autobus che ha preso improvvisamente fuoco. La strada è stata interrotta per un tratto di circa 100 metri ed è chiusa temporaneamente al traffico per permettere gli interventi e domare le fiamme.

Incendio sulla Pontina: vigili e soccorsi sul posto

Al momento non risultano per fortuna feriti, tuttavia la via Pontina è intransitabile all’altezza del km 107,600, altezza Terracina, in provincia di Latina. Si registrano disagi e code a causa dell’incendio, il traffico è infatti indirizzato provvisoriamente lungo una strada complanare, con indicazioni degli agenti sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione, che dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile. Si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni della viabilità e sulle cause che hanno portato all’incendio dell’autobus.

Via Pontina, evergreen degli incidenti estivi

Si tratta dell’ennesima emergenza estiva sulla via Pontina, protagonista solo tre giorni fa di un altro incidente per cui sono dovuti intervenire prontamente i soccorsi. Giovedì 17 agosto 2023 infatti, sempre sulla statale SS148 Pontina,a rimanere coinvolto è stato un motoveicolo in corrispondenza dello svincolo per il Centro Commerciale Aprilia 2, intorno alle11.00. Sul posto è stata fatta atterrare l’eliambulanza. Come prevedono i procolli di soccorso, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria. Presente la Polizia Stradale della sezione di Aprilia mentre lungo la Pontina permangono lunghe code e la circolazione risulta ancora paralizzata in questo momento. L’incidente è avvenuto in direzione sud, Latina/Terracina.

Due settimane fa, invece, sulla statale è avvenuto un terribile incidente con esito mortale è nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 23, in direzione Roma, nei pressi di Castel Romano. A essere coinvolta nell’incidente mortale una sola automobile, una Fiat Punto condotta da una donna di 67 anni. La 67enne stava percorrendo la Pontina in direzione della Capitale quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto. La vettura, dopo aver sbandato, si è ribaltata ed è finita fuori strada.