Pontina, ha un attacco epilettico mentre guida e si schianta contro un palo: è grave (FOTO)

Stava percorrendo la Pontina a bordo della sua auto, una Jeep Renegade, in compagnia della moglie, quando, all’altezza del chilometro 75,400, a poca distanza dalla rotonda, ha avuto un malore. L’uomo ha perso il controllo dell’auto, che è finita fuori strada, e ha sbattuto contro un palo. E’ successo oggi, 21 febbraio, nella tarda mattinata.

Ha un attacco epilettico mentre guida: 86enne si schianta contro un palo

L’uomo, un 83enne, mentre era alla guida della sua Jeep Renegade ha avuto un attacco epilettico. Sentendo arrivare il malore, ha provato ad accostare dirigendosi verso l’aiuola spartitraffico, ma evidentemente non è riuscito a controllare in tempo la frenata dell’auto, perché il veicolo è salito nell’erba ed è finito contro un palo della Tim, buttandolo giù.

Nell’urto sia l’uomo che la moglie sono rimasti feriti, ma a destare preoccupazione sono state le condizioni dell’uomo, che è stato elitrasportato l’83enne al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Al momento sembra che non sia in pericolo di vita. La moglie ha invece riportato solo un trauma al collo ed è stata portata in ambulanza sempre all’ospedale di Latina, in codice giallo.

Camion travolge il palo preso dall’83enne: Pontina chiusa temporaneamente

Mentre venivano svolte le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada, un camion che stava transitando sulla corsia opposta, in direzione Roma, ha “agganciato” un cavo pendente dal palo che era stato abbattuto dall’anziano e che pendeva pericolosamente sulla strada. Il camion ha trascinato il palo, facendolo cadere completamente a terra, sulla carreggiata nord.

I carabinieri sono quindi stati costretti a chiudere, dopo la corsia sud, anche quella nord per quest’altro incidente.