Pontina, incidente a catena: coinvolti 4 veicoli. Traffico bloccato

Un incidente nell’ultima ora, sulla Pontina, precisamente all’altezza tra via dei Rutuli e Via Vallelata in direzione Latina.

Incidente sulla Pontina: quattro veicoli coinvolti

Coinvolti ben quattro veicoli in un tamponamento a catena che non ha mancato di generare disagi e complicazioni stradali. Per fortuna, nell’impatto nessuno risulta essere ferito o compromesso. Solamente un grande spavento un rallentamento generale della viabilità.

Traffico in tilt

Il tamponamento a catena è avvenuto oggi, giovedì 25 agosto, intorno alle 19.00. Precisamene al chilometro 41 e 800 sud, in direzione Latina. Come anticipato sono quattro i veicoli coinvolti e i passeggeri sono tutti incolumi. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, in attesa del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli rimasti ad ostruire il traffico.