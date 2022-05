Pontina, doppio incidente sulla SS 148: un ferito, lunghe file in direzione Roma

Rientro da incubo per i pendolari che oggi hanno trascorso una giornata al mare e che, per tornare a casa, devono percorrere la SS 148 Pontina. Un incidente, avvenuto intorno alle ore 1630 all’altezza di Castel Romano, al chilometro 23,500, sta paralizzando il traffico in direzione Roma.

Traffico in tilt

Lo scontro ha coinvolto due veicoli e una persona è rimasta ferita. I rilievi, effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, sono ancora in corso. A causa del sinistro si viaggia su una corsia, in quanto l’altra è occupata dai veicoli incidentati. Sul posto, oltre ai caschi bianchi, sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere la persona ferita e gli uomini di Anas per regolamentare la circolazione e ridurre la corsia di marcia.

a rimanere ferita una donna, che si trovava a bordo di una Jeep Compass come passeggera. La donna è stata trasportata in codice rosso al San Camillo di Roma.

Lunghe code si sono formate tra l’uscita di Castel Romano-Trigoria e Pomezia. Circa 5 i chilometri di coda.

Il secondo incidente

Ma terminate le code per il primo incidente, le file riprendono poco dopo. Un secondo sinistro infatti si registra all’altezza di Tor De Cenci, sempre tra due auto. Anche qui le code sono lunghe, circa due chilometri e sono in fase di aumento.