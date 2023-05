Pontina, scoperto deposito di auto rubate: all’interno anche le divise (trafugate) di una squadra di rugby

Un capannone abbandonato, diventato ormai rifugio di senza fissa dimora e punto di riferimento di sbandati e criminali. È qui che nelle scorse ore Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti del VI Municipio di Roma Le Torri, ha scoperto un deposito di auto rubate e poi date alle fiamme per far sì che non venissero rintracciati i proprietari attraverso il riconoscimento del numero del telaio.

La scoperta è avvenuta in via Pontina, in zona Spinaceto a Roma, in direzione Latina. All’interno del magazzino, di vastissime dimensioni, una discarica di rifiuti di ogni genere, oltre a refurtiva senza valore.

Le maglie da rugby

“Dentro al deposito ho trovato, insieme agli uomini della mia scorta – racconta Marco Doria – numerose divise di una squadra di rugby. Risultano essere quelle del Rugby Roma Olimpic Club 1930, una squadra con sede a Tor Pagnotta. Sicuramente il furto è avvenuto lì, anche se non so quando, visto lo stato delle maglie”.

Da quanto si vede all’interno, il magazzino sembra essere diventato anche il ricovero di senza fissa dimora. Ma nessun controllo sembra essere stato fatto nel corso degli anni. Ci sono appunto auto di provenienza furtiva, poi date alle fiamme, resti di vetture cannibalizzate e tonnellate di rifiuti. Il degrado si respira nell’aria.

Una città piena di discariche: scoperte 79 in 15 mesi nel solo VI Municipio

Ma quello che è stato trovato sulla Pontina è una delle punte dei numerosi iceberg che Roma nasconde. Discariche a cielo aperto, capannoni che celano attività sommerse, traffici di auto rubate e rivendute. Da poco più di un anno Marco Doria gira la città e in particolare il VI Municipio alla ricerca di illeciti, nel suo “Mondezza Tour”, che gli è valso diversi “avvertimenti”, tra proiettili e attentati incendiari.

“Nel mio piccolo – dichiara Doria – ho scoperto in 15 mesi 79 discariche abusive presenti nel vasto territorio del Municipio VI. Ho fatto sequestrare oltre 35 tra furgoni e camion e fatto elevare oltre 100.000 euro di sanzioni amministrative dalla Polizia di Roma Capitale. Inoltre abbiamo rinvenuto 89 automobili rubate e 191 motocicli. Grazie a questi controlli alcune persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per l’abbandono e lo sversamento di rifiuti”.