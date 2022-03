Pontinia, finito l’incubo: Manuela Fabiani è stata ritrovata

Lieto fine (fortunatamente) per la ragazza di soli 19 anni scomparsa ieri da Pontinia, Comune nella Provincia di Latina. Manuela Fabiani, questo il suo nome, è stata infatti ritrovata e in questo momento si trova con la sua famiglia. Ieri sia sulla stampa che sui social erano stati diffusi numerosi appelli per ritrovarla dopo la sua improvvisa scomparsa.

Ragazza scomparsa a Pontinia: cosa è successo

La giovane si era allontanata l’altra notte dalla sua abitazione a Pontinia. Da qui la richiesta di aiuto da parte della famiglia che si era rivolti ai social – notizia poi ripresa dalla stampa – lanciando un appello disperato nella speranza di ritrovarla. Per molte ore si è temuto il peggio e le ricerche sono proseguite con il fiato sospeso per tutta la giornata.

Manuela Fabiani è stata ritrovata

Quindi, stamattina, il lieto fine. Simone, il fratello di Fabiana, ha pubblicato su Facebook un post per ringraziare tutti per l’affetto e il sostegno mostrato alla famiglia. Tantissimi i messaggi pubblicati dagli utenti che si erano stretti attorno alla famiglia sperando nel lieto fine. Come quello di Giuseppina: «Ne sono felicissima, non sapete che sollievo, sono stata in apprensione per tutto il tempo. Vi voglio un mondo di bene. Un abbraccio particolare a Manuela», si legge.

Perché la ragazza 19enne si era allontanata da casa

Stando a quanto si apprende potrebbe esserci una delusione d’amore alla base del suo allontanamento. Data la sua fuga a piedi sin dai primi momenti sono state battute le zone attorno all’abitazione presupponendo che la giovane non poteva essersi allontanata troppo. Ma nella serata di ieri sarebbe stata proprio Manuela a tornare sui suoi passi chiamando la famiglia. Quindi il tanto sospirato abbraccio e il lieto fine.