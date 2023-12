Pony maltrattato ad Albano: Carabinieri lo sequestrano e lo affidano ad associazione animalista

Ritrovamento shock dei Carabinieri e l’Asl Roma 6: rinvenuto un pony in cattive condizioni di salute presso un terreno di Albano Laziale.

Nel pomeriggio della giornata di martedì 26 dicembre 2023, una segnalazione al 112 ha portato i Carabinieri della Stazione di Albano Laziale, insieme al personale del servizio veterinario Asl Rm 6, a intervenire in un’area agricola recintata della zona. Ciò che hanno trovato ha destato grande preoccupazione e ha scatenato un’azione immediata, in quanto davanti ai loro occhi è apparso un pony in cattive condizioni di salute.

Il ritrovamento del pony in un terreno di Albano Laziale

Il povero pony, privo di microchip e in condizioni fisiche pietose, è stato scoperto nell’area dai militari. L’animale, in condizioni precarie, soffriva di ipercheratosi, una patologia causata dalla mancanza di cure adeguate. La situazione ha spinto i Carabinieri ad agire prontamente, procedendo al sequestro del cavallo e affidandolo a un’associazione animalista con sede a Latina.

Il proprietario del terreno indagato per maltrattamento su animale

Il caso è stato prontamente segnalato alla Procura della Repubblica di Velletri attraverso un’informativa di reato redatta dai Carabinieri di Albano. La possibile accusa che pende sul proprietario del terreno è quella di maltrattamento di animali, un reato che potrebbe avere conseguenze legali significative.

Carabinieri affida il pony a un’associazione animalista di Latina

Da parte sua, l’associazione animalista che ha preso in consegna il pony ha assicurato che l’animale riceverà le cure necessarie per superare le condizioni critiche in cui si trova attualmente. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e sensibilizzazione nei confronti del benessere degli animali e della loro corretta gestione.

Forze dell’ordine mobilitate nella tutela degli animali nel territorio provinciale di Roma

La comunità locale si è già mobilitata per esprimere la propria indignazione di fronte a casi di maltrattamento di animali e chiede un intervento più deciso da parte delle autorità competenti per garantire la tutela degli animali e punire coloro che li trattano con crudeltà.