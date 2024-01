Porta la moglie morta in ospedale: ‘E’ caduta dalle scale’. Giallo alle porte di Roma

Ha portato la moglie morta in ospedale. È giallo sul decesso di una 71enne di Civita Castellana che il marito ha trasportato nella serata di ieri, lunedì 1 gennaio, al pronto soccorso del nosocomio in provincia di Viterbo già priva di vita. Una vicenda che assume i contorni del giallo anche in considerazione alle dichiarazioni rese dall’uomo che ha sostenuto: ‘E’ caduta dalle scale di casa’.

La versione dell’anziano non convince gli investigatori

Una versione quella che l’anziano ha fornito agli investigatori, informati dai medici del presidio ospedaliero, che non convince. I sanitari ritengono che le ferite riportate dall’anziana non siano compatibili con una caduta dalle scale nella casa dei due coniugi situata nel Comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma, e proprio per questo hanno ritenuto opportuno far intervenire i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini sul caso.

A coordinare le indagini è la Procura di Tivoli

Ora la vicenda è in mano alla Procura di Tivoli che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Indagini a 360 gradi che non escludono neanche l’ipotesi dell’omicidio. Le indagini sono fitte e i militari hanno anche svolto un sopralluogo in casa della coppia per capire cosa sia successo nella serata di ieri in quella casa vicino la Capitale. E nel corso delle ricerche gli uomini dell’Arma hanno trovato anche oggetti con tracce di sangue.

A momento non viene esclusa nessuna pista, neanche l’omicidio

Intanto l’uomo si trova, sin da ieri sera, in caserma per essere sentito dagli investigatori sulla vicenda. Una morte avvolta dal mistero che i Carabinieri non escludono qualsiasi pista. Bisognerà attendere l’esito delle indagini per riuscire a stabilire cosa sia successo. Per il momento, però, gli inquirenti non si sbottonano sulle risultanze investigative.