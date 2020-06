Portò gratis una bimba dalla Calabria al Bambino Gesù di Roma: tassista romano insignito cavaliere della Repubblica

Il suo gesto non è passato inosservato e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di premiarlo con l’onorificenza di Cavaliere Emerito della Repubblica. Lui è Alessandro Bellantoni, il tassista romano che nel periodo dell’emergenza Coronavirus, a fine aprile, con il suo taxi portò una bimba di tre anni per un importante controllo oncologico al Bambino Gesù. L’uomo, partito da Roma, andò in Calabria a prendere la piccola, che vive a Vibo Valentia, e risalì nella Capitale per portala all’ospedale pediatrico, facendo 1.300 chilometri, attraversando – munito di autocertificazioni – Lazio, Campania e Calabria. Tutto gratis. Il gesto, che commosse innanzi tutto la famiglia e poi l’Italia intera, ha toccato il Presidente, che ha scelto il tassista insieme agli altri cittadini che, nei diversi ruoli, si sono distinti nel servizio alla comunità.