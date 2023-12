Precauzioni contro il Covid-19 sotto Natale, i medici consigliano: “Mascherine, igienizzazione e vaccini per evitare contagi”

Il Ministero della Salute pubblica una nota coi consigli per prevenire nuovi contagi da Covid-19 sotto Natale.

Con l’avvicinarsi delle festività di Natale, i medici lanciano un allarme sul possibile aumento dei contagi da Covid-19. In questo contesto, sono fondamentali precauzioni aggiuntive oltre alla prevenzione vaccinale, tra cui l’uso corretto di dispositivi anti-contagio, l’igienizzazione costante e l’adozione di farmaci specifici nei casi a rischio di evoluzione.

Covid-19 sotto Natale: i consigli dei medici per prevenire nuovi contagi

Il periodo natalizio, solitamente dedicato a incontri e cene con amici e parenti, potrebbe diventare un rischio significativo a causa della concentrazione di persone al chiuso. Gli esperti avvertono sui pericoli legati agli abbracci, alle strette di mano e ai baci, fattori che potrebbero favorire la diffusione del virus, soprattutto ora che molte strutture hanno rimosso i dispenser di igienizzante per le mani.

Un ritorno alle vecchie abitudini sotto la pandemia Covid-19

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, sottolinea su SkyTG24 l’importanza di non dimenticare le norme apprese durante la pandemia, come il lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo degli igienizzanti quando non è possibile lavarle. Federfarma riporta un lieve aumento delle vendite di igienizzanti e mascherine nelle farmacie, segnalando un crescente interesse per la protezione individuale di fronte al rischio di contagio da Covid-19.

I consigli del Ministero della Salute per prevenire il Covid-19

Il Ministero della Salute sottolinea l’importanza di utilizzare il sapone liquido con un dosatore per il lavaggio delle mani, evitando saponette che potrebbero trattenere germi sulla loro superficie. Il lavaggio corretto deve durare almeno 40-60 secondi, con attenzione particolare al dorso, tra le dita e sotto le unghie. In assenza di acqua, si consiglia l’utilizzo di igienizzanti a base alcolica per le mani. Tuttavia, è importante applicarli solo su mani asciutte per garantire l’efficacia, con un tempo di almeno 20-30 secondi.

Appello ai vaccini per il Natale

Gli specialisti raccomandano la prevenzione vaccinale, con un focus sui dosi booster del vaccino anti-Covid, soprattutto per i soggetti a rischio elevato. Durante il periodo natalizio, si prevede un picco di infezioni da SarsCoV2, associato a quello dell’influenza. In caso di sintomi lievi, si consiglia l’uso di farmaci come il paracetamolo e colluttori. Gli specialisti raccomandano di evitare l’uso improprio di antibiotici, cortisonici e ossigeno in caso di infezioni virali. Il monitoraggio a distanza del paziente infetto, utilizzando saturimetri e scale di valutazione dei sintomi, rimane fondamentale per una gestione efficace.