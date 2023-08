Precipita dal quinto piano, bimba di 5 anni presa al volo da un passante

Un eroe a Torino, l’uomo che ha salvato una bimba caduta dal balcone. La persona, vedendo precipitare la piccola di 5 anni, si è subito gettato a braccia aperte per provare a intercettare il corpicino che stava volando giù. Fortuna vuole che il “passante eroe” sia riuscito a prendere al volo la signorina, salvandogli la vita e soprattutto non facendola ferire nella rocambolesca caduta.

Passante eroe salva una bimba caduta dal balcone

L’episodio è avvenuto a via Nizza, poco lontano dall’Ospedale Molinette di Torino. Il passante, prima di salvare la bambina, stava passeggiando con la propria compagna per strada. E’ stata proprio la donna ad accorgersi della piccola, che sopra le loro teste era ferma su un cornicione e i un equilibrio precario. Subito l’uomo, vedendo la scena, si è attivato per provare ad aiutare la ragazzina di 5 anni.

Il volo dalla balconata del palazzo

Quando si sono accorti della bambina in una posizione alquanto pericolosa, la stessa piccola era seduta sul cornicione. La donna subito si era attivata per citofonare ai condomini della palazzina, per avvisarli della terribile situazione che si era creata. Ma tempo che si rivoltasse con lo sguardo verso i piani superiori della palazzina, la bimba già si era lanciata giù. Fortunatamente presa al volo dalle braccia del compagno.

Il coraggio del passante eroe che ha salvato la bimba

La compagna parla del proprio uomo come un eroe, specialmente per l’azione coraggiosissima che ha affrontato in maniera eccezionale. Non ha avuto paura d’intervenire, salvando la vita alla piccola bambina con un coraggio che sempre più raramente si vede oggi. Grazie agli allenamenti in palestra, è riuscito a prendere al volo la ragazzina e fare in modo che, nessuno dei due, si facesse male in questa storia. Episodio che, con altri frangenti, si sarebbe potuto trasformare in una tragedia.