Prende il suo cane a bastonate in testa fino a farlo rotolare dalle scale: pastore tedesco salvato da un ‘angelo’

Lo ha preso a bastonate in testa, con il cane che piangeva disperato per il dolore. Motivo? Secondo il padrone, aveva urinato in un punto dove non avrebbe dovuto, mentre era legato a catena, e comunque mentre si trovava all’aperto. Ma la scena, fortunatamente, è stata vista e ripresa da Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, avvisato da alcune persone, timorose di esporsi direttamente, che quel cane veniva da tempo maltrattato dal suo padrone: calci, bastonate e tanto altro, fino a far temere per la povera bestiola un tragico epilogo. Rizzi, una volta avvisato dei continui maltrattamenti, ha preso una aereo da Roma, dove vive, è arrivato fino in Sicilia e ha fatto di tutto per salvare il cane.

Il timore dei vicini di casa forse è dipeso dal fatto che l’uomo è un professionista cacciatore con numerose armi detenute dentro la sua abitazione. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Mentre Rizzi riprendeva la scena, contemporaneamente avvertiva i carabinieri, richiedendo un intervento immediato: a loro ha consegnato il video, inequivocabile, delle violenze inaudite commesse sul cane. I militari, di fronte alle prove schiaccianti, hanno quindi potuto agire, denunciando l’anziano cacciatore, togliendogli Fiume, il cane maltrattato, e affidandolo proprio a Rizzi, che ne ha ottenuto la custodia giudiziaria.

Fiume è stato immediatamente sottoposto alle cure necessarie: per lui è stata avviata una raccolta fondi, mentre l’anziano, portato in caserma dai carabinieri, è stato accolto da fischi e insulti da parte dei suoi concittadini, che fino a quel momento avevano timore di affrontarlo direttamente.

Questo il video – raccapricciante – delle violenze subite dall’animale: attenzione, si tratta di scene forti.

https://www.facebook.com/enricorizziofficial/posts/393418712351127https://www.facebook.com/enricorizziofficial/videos/857637168193480/

Il cane vittima di violenze continue

Successivamente Fiume è stato consegnato da Rizzi ai volontari della Lida Piazza Armerina che si occuperanno di lui per un po’ di tempo. E’ stata poi disposta una visita veterinaria accurata da un ortopedico visto che il povero cane ha una evidente displasia all’anca. “Intanto da oggi niente più bastonate e per lui è l’inizio di una nuova vita con questi fantastici ragazzi che vi chiedo di supportare – ha commentato Enrico Rizzi – Purtroppo le lastre hanno evidenziato che l’uomo ha rotto il femore di Fiume”. L’uomo massacrava quotidianamente di botte il povero cane e questo ha provocato danni permanenti alla bestiola.

Sabato 11 a Monterosso Almo (Ragusa) ci sarà una manifestazione contro l’uomo che ha preso il cane a bastonate.