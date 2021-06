Prenotazione vaccini per bambini Over 12 dal pediatra, come funziona e quando prendere appuntamento

Prenotazione vaccini per bambini Over 12 dal pediatra, come funziona e quando...

La Regione Lazio ha diffuso le modalità in cui verranno svolte le vaccinazioni per gli over 12. I bambini e gli adolescenti verranno vaccinati non negli hub dedicati ma direttamente dal pediatra. A dare l’annuncio l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, confermando che il via libera ci sarà da giugno.

Vaccini over 12 dal pediatra: quando si parte

L’iniziativa – quella di vaccinare bambini e adolescenti – è stata pensata proprio per garantire una ripartenza scolastica (a settembre) in piena sicurezza. Per tanto, durante l’estate, per vaccinare i più giovani bisognerà far richiesta ai propri pediatri. La scelta di D’Amato è stata presa per un motivo preciso: i pediatri sono già pratici delle vaccinazioni obbligatorie.

Sarà infatti più facile, secondo l’assessore, accompagnare i più piccoli dal pediatra anziché nei centri vaccinali sparsi sul territorio. Il tutto sarà attivo e pronto a partire dai primi di giugno: così da terminare le vaccinazioni entro settembre. Intanto nella Regione Lazio sono iniziate le vaccinazioni Pfizer per i maturandi.