Prenotazioni vaccino Lazio Over 30 e Over 18, quando prendere appuntamento e come fare

Come rende noto l'assessore D'Amato le prime due settimane di giugno saranno dedicate agli Over 30, le restanti invece alle prenotazioni degli Over 18

Prenotazioni vaccino Lazio Over 30 e Over 18, quando prendere appuntamento e...

Come sappiamo due giorni fa, il 26 maggio, nel Lazio sono partite le prenotazioni per l’ultima fascia di età: ovvero gli over 40. Parliamo nello specifico di coloro nati tra il 1978 e il 1981, per tanto dalla prossima settimana è quasi certo che si aprano le prenotazioni per gli Over 30.

L’annuncio arriva dall’assessore D’Amato che fa il punto sul piano vaccini della Regione: le prime due settimane di giugno saranno dedicate agli Over 30, mentre le ultime due si apriranno le porte dei vaccini anche per gli Over 18. La promessa di D’Amato è quindi vaccinare tutti gli adulti del Lazio entro la fine di giugno, per poi – aspettando l’autorizzazione dell’Ema – partire con la fascia 12-16 anni.

Over 18 e Over 30: come prenotarsi

Per prenotare la somministrazione la Regione Lazio offre due canali ai cittadini:

Per fasce d’età : quindi attenendosi al calendario vaccinazioni e andando a scorrimento

Con gli Open Day: aperti a "tutti" sempre con prenotazione virtuale del ticket, 48h prima dell'appuntamento

Attualmente il Lazio permette di prenotare tutti e quattro i sieri attualmente disponibili: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson e AstraZeneca. Oltre agli hub vaccinali, quindi i centri dedicati, è possibile prenotare anche in una delle mille farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale nel Lazio.