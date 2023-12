Presepe in fiamme a Subiaco: sulla vicenda indagano i Carabinieri

Atto vandalico verso il Presepe di Subiaco: ignoti danno alle fiamme la stalla e la statua in cera della Madonna.

Questa mattina, intorno alle ore 10, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione locale è intervenuta prontamente in via Cadorna a Subiaco per estinguere un principio di incendio che minacciava il Presepe cittadino appena allestito. Grazie all’uso tempestivo di un estintore, i militari sono riusciti a scongiurare danni maggiori provocati dalle fiamme.

Presepe dato alle fiamme nel Comune di Subiaco

L’incendio, che si era sviluppato all’interno del presepe, ha interessato alcuni personaggi realizzati in cartapesta, cartone e stoffa, raffiguranti la sacra natività. Gli agenti, con coraggio e prontezza, hanno evitato che le fiamme si diffondessero ulteriormente, limitando i danni agli elementi del presepe. Al momento, sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio e stabilire se si tratti di un atto doloso o accidentale. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, che ha dedicato tempo ed energie per allestire il presepe come tradizione natalizia.

La risposta delle istituzioni all’atto vandalico verso il Presepe

Il sindaco di Subiaco ha espresso gratitudine e apprezzamento per l’intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri, sottolineando l’importanza del presepe cittadino come simbolo di solidarietà e festività. “Ringraziamo i Carabinieri per la loro pronta risposta e per aver salvato il nostro presepe cittadino. L’opera di tutta la comunità non andrà persa, e faremo il possibile per ripristinare i danni subiti. Insieme, continueremo a diffondere lo spirito natalizio che il presepe rappresenta per noi,” ha dichiarato il sindaco.

L’indignazione dei residenti di Subiaco

La notizia ha suscitato un’ondata di solidarietà da parte dei residenti, molti dei quali si sono offerti volontari per contribuire alla riparazione e al restauro dei personaggi danneggiati. La cittadina di Subiaco rimane unita nel riaffermare l’importanza dei valori natalizi e della condivisione, sottolineando che nessun imprevisto potrà scalfire lo spirito di comunità che il presepe rappresenta per tutti i residenti.