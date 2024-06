Presidente di seggio stroncato da malore in casa: doveva presentarsi alla scuola per il voto delle Europee

Presidente di Seggio muore di malore improvviso: l’uomo era atteso nella scuola di competenza per il voto delle Europee

Un malore si è portato via Nicolò Zamperin, Presidente di seggio nella provincia di Treviso. L’uomo era atteso ieri mattina presso la scuola, dove avrebbe dovuto organizzare le cabine e le schede elettorali per il voto delle Europee: nella sede non è mai arrivato, stroncato probabilmente da un arresto cardiaco mentre dormiva. La drammatica scoperta per mano dei genitori, che vivevano in casa con lui.

Stroncato da un malore il Presidente di seggio a Treviso

Zamperin al momento del decesso aveva 32 anni ed era uno sportivo, con la passione degli sport invernali e l’atletica. Il giorno prima della morte, aveva partecipato alla riunione con gli altri scrutatori di seggio, che avrebbero lavorato in questa due giorni di voto presso i seggi di Fossalunga, frazione del Comune di Vedelago in Provincia di Treviso. Il ragazzo era atteso ieri mattina al seggio, con i colleghi che per ore l’hanno aspettato senza avere più sue notizie su eventuali problemi.

Il ritrovamento del cadavere

A fare l’amara scoperta sono stati i genitori, entrambi infermieri e che vivevano con lui in casa. La tragedia è avvenuta intorno alle 8:30 di ieri mattina, quando la mamma è andata in camera preoccupata: il giovane era mattiniero, ma soprattutto doveva essere già ai seggi. Sul letto ha trovato il corpo del ragazzo, che non respirava e probabilmente era deceduto già da diverse ore. Nicolò, come racconta Today, lascia un fratello e la fidanzata.

Nelle prossime ore, la famiglia potrebbe chiedere l’autopsia della salma per comprendere i motivi del decesso. Il ragazzo non aveva mai dato seri problemi di salute, tanto da essere iscritto anche a uno sci club e praticare diversi sport contemporaneamente. Attualmente la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Castelfranco Veneto.