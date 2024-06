Preso il ladro dei supermercati a Sabaudia: tre colpi nell’ultima settimana

Catturato il ladro dei supermercati a Sabaudia, in Provincia di Latina: preso dopo un colpo da oltre 2 mila euro in un supermarket

Era diventato l’incubo dei supermercati di Sabaudia, un ladro arrestato nel pomeriggio di ieri. Da diversi giorni organizzava rapine nei supermarket del Comune balneare pontino, aiutato da un complice che guidava la moto con il quale fuggiva dai luoghi dei reati e soprattutto le forze dell’ordine. Un’escalation di vicende che aveva portato i Carabinieri ad approfondire le attività d’indagine, considerato come il soggetto aveva messo in piedi diversi episodi dal 3 giugno scorso.

In arresto il ladro dei supermercati di Sabaudia

L’ultimo colpo è stato fatale per il delinquente, che è stato catturato durante la fuga a bordo della consueta motocicletta. L’uomo si era presentato presso un supermercato di Sabaudia, il terzo in pochi giorni, recandosi alla cassa e puntando una pistola al petto della commessa: la lavoratrice, per paura che aprisse il fuoco contro di lei, viene costretta a cedergli una somma superiore ai 2 mila euro, che era presente nella cassa dell’attività commerciale.

Il fermo del delinquente

Preso il cospicuo bottino, l’uomo è uscito di corsa dal negozio ed è salito in sella alla motocicletta. Ad aspettarlo, però, i Carabinieri, che nei fatti gli hanno sbarrato ogni via di fuga. Catturato il ladro, solo il complice è riuscito a scappare e far perdere le proprie tracce nel territorio pontino.

Al momento del riconoscimento, diversi particolari sono emersi sul soggetto e le modalità delle sue rapine. Si tratta di un uomo 35enne, residente nel Comune di Latina. Nei suoi furti utilizzava una pistola giocattolo, resa più credibile agli occhi delle vittime dopo l’asportazione del tappo rosso. Ulteriori accertamenti, hanno verificato come la motocicletta su cui viaggiava era rubata. Al momento è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere portato in carcere: su di lui pende l’indagine anche per ulteriori due furti ai supermercati, avvenuti nelle giornate del 3 e 4 giugno scorso.