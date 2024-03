Una giornalista ha denunciato ieri il famoso pornoattore Rocco Siffredi per presunte molestie sessuali: la spinosa vicenda.

Brutta vicenda sulla testa di Rocco Siffredi, denunciato nella giornata di ieri da una giornalista. Secondo la donna, il famoso pornoattore l’avrebbe molestata in più occasioni via messaggi telefonici, arrivando addirittura a insultarla pesantemente dopo un’intervista concordata per l’uscita di Supersex, la serie televisiva ispirata proprio alla vita del famoso attore hard italiano e prodotta da Netflix.

Rocco Siffredi denunciato da una giornalista: l’inizio della vicenda

Tutto sarebbe iniziato verso dicembre scorso, quando una giornalista avrebbe contattato l’entourage di Siffredi per concordare un’intervista per affrontare l’argomento della serie tv a lui dedicata. Oltre ad accettare il confronto con la stampa, il noto pornoattore avrebbe gradualmente cominciato a fare apprezzamenti verso la professionista. Prima rivolgendole dei complimenti per i lavori fatti, poi successivamente passando a denotazioni e apprezzamenti più espliciti sull’aspetto, e soprattutto le forme, della stessa donna.

L’intervista a Rocco Siffredi

La giornalista non ha denunciato subito Siffredi, credendo probabilmente che il problema potesse rientrare una volta finita la famosa intervista con esclusiva al vip. Arriva il giorno dell’incontro con il noto pornodivo, tenuto all’interno di un noto hotel nella zona dei Parioli. Qui, secondo il racconto della donna, Rocco avrebbe concesso l’intervista e successivamente avrebbe ricominciato le avances a luci rosse verso la professionista: secondo la testimonianza, avrebbe invitato anche una collega della giornalista a fare un “threesome” in albergo.

Le offese alla giornalista

Anche qui la donna avrebbe inghiottito, pur malvolentieri, l’atteggiamento del pornoattore abruzzese. Dopo aver concordato di far rivedere l’articolo prima dell’uscita pubblica allo stesso Siffredi, dopo alcune correzioni la famosa intervista viene di fatto pubblicata.

Qui, tra la sorpresa generale, sarebbe partita l’immotivata furia dello stesso Siffredi. Tra insulti molto pesanti e telefonate ossessive, la donna si sarebbe trovata per diverse ore in balia delle pretese telefoniche della celebrità. Condizioni che hanno spinto la donna a denunciare l’episodio, soprattutto dopo essere stata colta da un lieve malore e attacchi di panico per la vicenda. L’attore, pur scusandosi successivamente dei gravi insulti, avrebbe detto alla donna di “fare come voleva” riguardo la denuncia.