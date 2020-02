Previsioni meteo: in arrivo il freddo, ma per poco

Previsioni meteo, ecco cosa ci aspetta. Un rapido fronte freddo sta per attraversare il nostro paese con un conseguente calo termico e neve su Alpi e Appennini; piogge e temporali nella giornata di domani colpiranno la penisola a partire dal Nord Italia fino alle regioni centrali. Il fronte scivolerà nella mattinata di venerdì verso il Sud. La giornata di oggi vedrà temperature al di sopra delle medie del periodo specie sulle regioni meridionali, mentre al Nord il calo termico si farà sentire entro la serata. Il fronte freddo interesserà la nostra penisola per circa 24/36 ore. La tendenza meteo per i giorni a seguire è volta al ritorno del tempo stabile soleggiato su tutta la Penisola con temperature miti.

Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà domani.

Roma

Tempo stabile ad inizio giornata con nubi sparse al mattino che andranno via via aumentando nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi prima di piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Lazio

Nubi sparse nella mattinata su tutto il territorio, ma con tempo stabile; nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali piogge sul Basso Lazio. In serata ed in nottata i fenomeni si estenderanno su tutti i settori con neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri.

Italia

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure.

Prima parte della giornata all’insegna della variabilità con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia,Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania. Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

