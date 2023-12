Previsioni meteo Natale 2023: che tempo farà a Roma e nel Lazio

L’inverno ha fatto il suo ingresso in Italia con forza, portando maltempo e temperature al di sotto della media e facendo presagire, per il territorio di Roma e tutto il Lazio, previsioni meteo per un Natale 2023 all’insegna del maltempo. Le previsioni secondo il modello ECMWF indicano un periodo di instabilità fino alla settimana del Santo Natale, con correnti atlantiche e perturbazioni che influenzeranno le condizioni meteorologiche nel Paese.

Previsioni meteo Natale 2023: prepariamoci a freddo e maltempo nel territorio di Roma

Le correnti atlantiche si scontrano con quelle artiche, portando nevicate a quote basse al Nord. Nel resto dell’Italia, il passaggio delle perturbazioni provoca maltempo con piogge e nevicate in montagna. Le temperature si mantengono sotto la media, mentre le Nazioni del Centro Nord Europa risentono del freddo generato dall’anticiclone sulla Groenlandia.

Il freddo che potrebbe toccare il Lazio sotto Natale 2023

Le perturbazioni iniziali vengono interrotte da rimonte anticicloniche che aumentano le temperature, portandole sopra la media. Una nuova massa d’aria in arrivo dal Mediterraneo contribuirà a migliorare le condizioni atmosferiche. La circolazione atmosferica resta incerta, con possibili rimonte anticicloniche seguite da perturbazioni. Le temperature saranno lievemente sopra la media, ma l’attendibilità delle previsioni è bassa.

Neve e pioggia nelle previsioni meteo natalizie

La fine di dicembre potrebbe essere caratterizzata da un clima invernale, con una tempesta in azione. Piogge intense, raffiche di vento e neve in montagna colpiscono il Paese. Il maltempo persisterà probabilmente prima di Capodanno con rovesci, nevicate sulle Alpi e un brusco calo delle temperature. Il 31 dicembre sarà nuvoloso al Nord, ma solo dal 2 gennaio il maltempo potrebbe estendersi con piogge e rovesci in molte regioni settentrionali. Nevicate sono attese oltre i 800-1300 metri. Il maltempo si estenderà anche al Centro, alla Sardegna e alla Toscana, con fenomeni temporaleschi in Campania.

Natale con l’ombrello e gli scarponi da neve

La perturbazione persisterà con piogge e rovesci sul basso Tirreno e l’Adriatico centrale. Rasserenamenti sono attesi sulle aree alpine, al Nord-Ovest, sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Le temperature caleranno quasi ovunque, con valori al di sotto della norma al Nord. L’inizio di gennaio 2024 sarà segnato dall’arrivo di un vortice di aria fredda, portando temperature invernali al Nord e possibili nevicate a quote basse al Nord-Ovest.

Freddo e acqua in tutta Italia

In conclusione, l’Italia affronterà un periodo di instabilità meteorologica con precipitazioni e cambiamenti repentini delle temperature dalla settimana del Natale. Gli italiani dovranno prepararsi a un inverno impegnativo, con possibili sorprese da parte di Madre Natura. Per il l’ultimo fine settimana di dicembre, le previsioni indicano maltempo diffuso su tutto il Paese, con piogge e rovesci, anche forti, e nevicate sulle Alpi oltre i 800-1300 metri. Le temperature caleranno quasi ovunque, con valori al di sotto della norma al Nord.