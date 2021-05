Primo Maggio a Roma: ristoranti, musei, parchi, litorale. Cosa (non) si può fare oggi

Il Lazio si sta preparando ad affrontare il primo weekend in zona gialla che, abbinato alla festa dei lavoratori, rischia di diventare un fuggi fuggi generale. Già la giornata di ieri, complice il caldo ed il sole, ha visto le piazze ed il litorale riempiersi di persone. Il tutto esaurito però è previsto per oggi, dove le prenotazioni per i ristoranti sono off limits da giorni partendo tanto a Trastevere, quanto a Fregene. Nonostante la riapertura degli stabilimenti balneari sia slittata per Roma al 15 maggio i ristoranti che fanno capolino sulla spiaggia possono aprire.

Sorvegliati speciali saranno tutti quei luoghi in cui i romani (e non) potranno assembrarsi, pranzare fuori o mettere a rischio la salute generale. Chiusi solo per oggi, i Musei Civici di Roma che però riapriranno domani con la prima domenica del mese gratuita. Il Concerto del Primo Maggio si terrà alle 16:30 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica: a porte chiuse e lontano dalla storica piazza di San Giovanni.

La Pineta di Castel Fusano sarà anche lei sorvegliata speciale, in vista delle possibili scampagnate che potrebbero creare assembramenti. Alle Mure Aureliane invece sarà possibile prender parte al trekking culturale: una passeggiata guidata che percorre le antiche mura della Capitale. Parchi aperti ma sotto controllo, specialmente i più grandi come Villa Borghese o Villa Ada dove si prevede uno sversamento di persone.

In programma per oggi, anche sit-in: il primo appuntamento è in occasione del primo maggio dalle 9.30 alle 13.30 in piazza dei Santi Apostoli; il secondo sarà in piazza San Giovanni ed è organizzato dai sindacati dalle 10 alle 20; l’ultimo si terrà in piazza Vidoni dove è stata organizzata una protesta contro il coprifuoco.