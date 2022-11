Progetto ”Scuole Aperte”: dal Campidoglio 400 euro al giorno per la didattica anche nelle vacanze di Natale

Roma. Scuole aperte e continuità didattica per i bambini anche durante le imminenti vacanze di Natale, è questa l’idea del Campidoglio perché la didattica prosegua senza interruzioni, magari recuperando il tempo prezioso perso durante gli ultimi due anni. La circolare con tutte le informazioni sull’iniziativa e le modalità progettuali per ottenere il finanziamento è già stata inoltra dalla giornata di ieri, martedì 8 novembre, a tutte le scuole del territorio.

Roma, ladri si intrufolano scuola: rubano le lavagne didattiche agli studenti

Roma, 400 euro al giorno per le scuole aperte durante le feste

Un progetto che intende finanziare, per il periodo di sospensione delle attività didattiche a Natale 2022-2023, l’iniziativa “Scuole Aperte”, mettendo così a disposizione un importo di € 400,00 al giorno di apertura per Istituzione Scolastica. Il finanziamento in questione sarà erogato direttamente da Roma Capitale per poter incrementare il valore didattico dell’insegnamento e sfruttare a pieno anche le vacanze di Natale, di modo da recuperare il tempo perso durante la pandemia e soprattutto fare in modo che i giovani abbiamo una continuità scolastica anche durante le feste. Un modo per rendere la scuola presente anche durante la pausa, ma con progetti mirati e creativi: le attività progettuali per la chiusura della scuola per le vacanze natalizie si potranno svolgere nelle seguenti giornate: 23, 27-30 dicembre 2022 e 2-5 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 (minimo di orario previsto).

Roma, finisce l’incubo della vipera al Tufello: catturata nel giardino della scuola

Ulteriori dettagli dell’iniziativa

Le attività saranno a titolo completamente gratuito per almeno n. 25 bambini/e (minimo dei partecipanti richiesto per l’apertura), come fa sapere la pagina ufficiale di Roma Capitale. Per poter inoltrare e far verificare le proprie proposte progettuali, queste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 novembre 2022, all’indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it.

Ulteriori informazioni sono contenute nella circolare protocollo Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionaleProt. QM 90049 del 07/11/2022, inviata a tutti gli istituti Comprensivi di Roma Capitale.

Allegato circolare Natale 2022/23