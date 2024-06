Promuove la suocera su un sito d’incontri: “Sposata ma in cerca di relazioni”. A processo la nuora

L’idea di una donna ai ferri corti con la mamma del suo compagno.

Una relazione burrascosa quella tra una 24enne e la mamma del suo ragazzo a Rimini. La giovane, pur di togliersela di torno e vivere serenamente la storia col compagno, sarebbe arrivata addirittura a piazzarla su un sito d’incontri: “Sposata, offre massima riservatezza”, avrebbe così descritto la suocera nella sezione per incontri occasionali e nuove relazioni.

Suocera e nuora a processo: dalle accuse alle aggressioni

Un’idea che però alla 48enne non è andata affatto giù, portando le due donne a un acceso diverbio. La 24enne in realtà era già accusata di stalking nei confronti della mamma del compagno: “Se fai fallire la mia relazione con tuo figlio sei morta”. Un avvertimento che, forse nel tentativo di non averla più in mezzo, era sfociato anche nella registrazione su un sito di dating online, con tanto di foto e descrizione accattivante. La nuora l’avrebbe inoltre insultata e aggredita con sputi, irrompendo nell’appartamento della 48enne accusandola di non farle vedere la figlia.

Stando alle ricostruzioni la donna infatti, nata in Sudamerica ma residente a Bologna e difesa dall’avvocato Gian Vito Califano, avrebbe conosciuto il compagno riminese nel 2022, ma tra lei e la suocera non sarebbe mai scorso buon sangue. Un dissidio che ha portato la 48enne addirittura a riprendere in casa il figlio, insieme alla nipotina, pur di sottrarlo dalle grinfie della nuora.

Nuora rinviata a giudizio

Il gup Raffaella Ceccarelli ha così rinviato a giudizio la giovane, accusandola di lesioni. Sembra infatti che durante un alterco, la 24enne abbia dato uno spintone alla suocera, tanto da provocarle un trauma contusivo della parete toracica. La signora sarà così ascoltata in udienza lunedì 3 giugno davanti al giudice monocratico per la sua deposizione come parte offesa, poiché costituitasi parte civile nel procedimento.