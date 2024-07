Proseguono i furti a Ostia, fatto sparire il camper di un turista: “All’interno ci sono le medicine di mio figlio”

Ladri rubano il camper di un turista a Ostia Lido, nel Comune di Roma: il proprietario lancia un disperato appello su Facebook

Ostia in balia del degrado e dei rifiuti. L’ultimo episodio avvenuto proprio questa mattina, quando un turista del Nord Italia ha visto la sparizione del proprio camper da viaggio. Una situazione paradossale che fa da culmine allo stato d’insicurezza nel territorio lidense, dove i ladri ormai si trovano liberi di aprire le automobili e soprattutto portarle via anche in pieno giorno. Il proprietario del mezzo ha lanciato un appello sui social, nella speranza che qualcuno possa aiutarlo oltre alle forze dell’ordine.

Il furto del camper a Ostia: la storia

A denunciare la vicenda è il signor Davide, un residente di Padova venuto a Ostia per passare le proprie vacanze estive. Immaginava di passare un periodo di relax e spensieratezza sul Litorale Romano, non pensando minimamente che qualcuno avrebbe potuto rubargli il camper con cui era approdato nella Capitale. Eppure, nel territorio lidense accadono vicende che, sul piano della microcriminalità, vanno al di là della più fiorente fantascienza. Qualcuno, approfittando dell’assenza dei proprietari, ha deciso di portare via il mezzo per le vacanze, sottraendo anche tutti gli oggetti all’interno.

L’importanza del mezzo per il figlio del turista

Il mezzo di colore bianco e con una scritta abbastanza grande recitante “Happy Campers”, è sparito prima dell’alba di questa mattina. Il signor Davide ha lanciato un appello sui gruppi dei camperisti su Facebook, nella speranza qualcuno possa incrociare il mezzo e magari segnalarlo a lui e le forze dell’ordine. Al di là del valore e l’utilità dello stesso camper, per l’uomo sono importanti soprattutto le cose che erano riposte all’interno del mezzo.

Tra queste ci sono le medicine del figlio, un bambino di 4 anni affetto da una particolare patologia di salute: nel mezzo erano tenuti dei rari e costosi prodotti farmaceutici, capaci di far stare bene il bimbo. Proprio questa situazione, impone di ritrovare subito il mezzo per accedere alle sue medicine quotidiane.