Protesta dei trattori sull’A1, chiuso casello di Orte: traffico in tilt

Chiuso in entrata e in uscita il casello autostradale di Orte a causa della protesta degli agricoltori che si sono ritrovati con diverse decine di trattori. Lo ha riportato il sito di Autostrade. Sul posto diverse pattuglie della polizia stradale di Orvieto e di altri comandi. E’ successo nella giornata di sabato 27 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

E’ congestionato dal traffico il casello di Attigliano, uscita consigliata provenendo da Firenze. L’uscita consigliata da Autostrade provenendo da Roma è invece quella di Magliano Sabina.

Cosa è successo a Orte sabato 27 gennaio 2024

Già nel corso della mattinata il casello di Orte risultava letteralmente bloccato. Gli iniziali 60 mezzi agricoli, con le ore sono diventati più di 100. I mezzi pesanti sono tutti fermi intorno alla rotatoria che si trova di fronte al casello, impedendo di fatto sia l’accesso che, l’uscita dall’autostrada. Intanto gli agricoltori si sono organizzati per andare avanti con il presidio a oltranza. Al centro della rotatoria è stata allestita una cucina da campo, a dimostrazione dell’intento degli agricoltori, di rimanere saldi sulla loro posizione.

“Aspettiamo l’arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale – ha detto Antonio Monfeli, organizzatore del presidio – se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, per protestare anche lì vicino ai palazzi del potere”.

Il precedente del 24 gennaio

Già lo scorso 24 gennaio c’era stata una nuova protesta del ‘Comitato agricoltori traditi’ nei pressi del casello autostradale dell’A1 di Orte. Presenti con diversi mezzi da lavoro fra furgoni e trattori, i manifestanti hanno percorso l’ampia rotatoria antistante l’imbocco autostradale. Sorvegliati dalle forze dell’ordine. A seguito della manifestazione, sono stati segnalati rallentamenti della viabilità in entrambe le corsie del raccordo Terni-Orte, in particolare quella in direzione Orte.