Protesta di Ultima Generazione a Torrimpietra: attivisti bloccano la Roma-Civitavecchia con il mastice

Gli attivisti di Ultima Generazione stamattina, all’altezza di Fiumicino, hanno bloccato l’Autostrada Roma-Civitavecchia.

In un’azione di protesta dai contorni cinematografici, gli attivisti appartenenti al movimento ambientalista di Ultima Generazione hanno occupato le carreggiate dell’autostrada Roma-Civitavecchia nei pressi della località di Torrimpietra, frazione nel Comune di Fiumicino, provocando tensioni con gli automobilisti intrappolati nel blocco improvviso.

Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano la Roma-Civitavecchia

La manifestazione dai lati estremi, finalizzata a richiamare l’attenzione sulle questioni ambientali di questo secolo, ha preso una piega insolita quando gli attivisti hanno utilizzato del mastice per incollare le proprie mani direttamente sull’asfalto dell’autostrada, rendendo ancor più difficile la rimozione forzata delle persone dal luogo della protesta da parte delle forze dell’ordine intervenute.

Caos di prima mattina sulla Roma-Civitavecchia

L’azione ha causato notevoli disagi per i viaggiatori, con lunghe code e ritardi nella circolazione lungo la Roma-Civitavecchia. Tuttavia, la reazione di un automobilista esasperato ha portato a uno scontro con gli attivisti, facendo vivere attimi di pura tensione. Secondo testimoni oculari, l’automobilista ha cercato di forzare il blocco con la propria macchina, sfidando gli attivisti e ignorando le richieste di fermarsi. La situazione è rapidamente degenerata in un confronto fisico, con gli attivisti che hanno resistito pacificamente, ma con determinazione, alla violazione della loro protesta sul clima.

Ultima Generazione incolla le mani col mastice sull’Autostrada

La scelta di incollare le mani sull’asfalto è stata motivata dalla volontà estrema di simboleggiare la connessione tra gli esseri umani e il nostro pianeta, sottolineando la necessità di agire immediatamente per affrontare le sfide ambientali globali. I rappresentanti di Ultima Generazione hanno rilasciato una dichiarazione forte in cui spiegano che l’uso del mastice mira a sottolineare la “necessità di aderire saldamente agli impegni ambientali, senza possibilità di allontanarsi facilmente dalla tematica mai attuale quanto ora”. Tuttavia, l’incidente con l’automobilista ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle tattiche utilizzate durante le proteste dagli attivisti ambientali.

Forze dell’ordine intervenute per allontanare gli attivisti di Ultima Generazione

Le forze dell’ordine sono intervenute per risolvere la situazione e ripristinare in tempi rapidi la circolazione, mentre le autorità locali si sono impegnate a dialogare con gli attivisti ambientali per affrontare le loro preoccupazioni sottostanti e cercare soluzioni costruttive. Questa protesta insolita rimarrà sicuramente al centro dell’attenzione pubblica, alimentando il dibattito sull’efficacia delle azioni estreme nel contesto delle proteste ambientali e sulla necessità di trovare un equilibrio tra sensibilizzazione e rispetto per la sicurezza pubblica.