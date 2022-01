Provoca un maxi incidente sulla Pontina con feriti e scappa: si cercano testimoni

Che la via Pontina sia quasi un inferno per gli automobilisti che la percorrono ogni giorno non c’è alcun dubbio. Inferno che non si ferma solo a tamponamenti, traffico e file chilometriche, perché spesso (e purtroppo) la SS148 è stata teatro di incidenti terribili, alcuni anche mortali. Non è questo (e per fortuna) il caso di un sinistro che si è verificato ieri mattina all’altezza di Torvaianica/Pratica di Mare (casello 31), dove si sono scontrate, per cause ancora tutte da verificare, quattro auto. Con una di queste che, stando ai post che circolano sui social, si sarebbe data alla fuga dopo l’impatto.

Incidente sulla Pontina all’altezza di Pomezia: ‘Cerchiamo testimoni’

E sempre sui social ora si cercano testimoni per quell’incidente avvenuto ieri mattina, martedì 18 gennaio, sulla via Pontina, all’altezza di Pomezia. Scontro che ha causato oltre 4km di coda in direzione della Capitale, maxi incidente in cui un ragazzo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, dove si troverebbe tuttora.

Sulla pagina social ‘Via Pontina S.R 148’ è stato divulgato poco fa un appello per chiunque abbia assistito allo scontro e possa dare una mano nella ricostruzione dei fatti: “Se qualcuno avesse visto ieri mattina, intorno alle 8.30, sulla Pontina, altezza Torvaianica/Pratica di Mare l’incidente che ha coinvolto 4 macchine e ha preso la targa di una Renault grigia, un suv, che ha causato l’incidente ed è scappata, per favore lo dica. La persona coinvolta è ricoverata”.