Qual è stata la parola dell’anno 2023?

Il 2023 volge al termine. Scopriamo insieme qual è stata la parola dell’anno secondo l’Enciclopedia Italiana Treccani.

La parola dell’anno secondo l’Enciclopedia Italiana Treccani

Nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua, l’Istituto della Enciclopedia Italiana ha selezionato femminicidio come parola dell’anno 2023. La scelta, spiega Treccani, evidenzia l’urgenza di porre l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

La parola ha fatto la sua comparsa nella nostra lingua nel 2001 e fu registrata nei Neologismi Treccani del 2008: da allora si è estesa a macchia d’olio quanto il crimine a cui si riferisce.

Cos’è l’Enciclopedia Treccani

L’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti (abbreviata in Enciclopedia Italiana), comunemente nota come La Treccani, è la più famosa enciclopedia in lingua italiana, edita a cura dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile. La prima edizione fu pubblicata in trentacinque volumi, più uno di indici, dal 1929 al 1937, cui sono seguite nel corso degli anni dieci appendici.

La Treccani è considerata come probabilmente la massima impresa editoriale italiana in ambito culturale, nonché una delle più importanti enciclopedie del XX secolo, insieme all’XI edizione dell’Encyclopædia Britannica e all’Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana.