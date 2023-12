Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio a Natale? L’elenco completo per il 25 dicembre

Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio a Natale? E’ questa la domanda che in molti si chiedono in concomitanza dei giorni di festa. Una situazione comune per quanto riguarda i weekend ma che trova una particolare incidenza in occasioni particolari, come per l’appunto nei super festivi come quello di oggi, giorno di Natale, ma anche domani a Santo Stefano. Ecco allora tutte le informazioni utili.

Le farmacie di turno aperte a Natale a Roma

La ricerca di farmaci interessa un po’ tutti: ma se occorre farla di Natale si pone il problema di trovare la farmacia più vicina alla propria abitazione. Questo dunque l’elenco (parziale) delle farmacie aperte a Roma lunedì 25 dicembre:

Farmacia Antica Savignoni, Via dei Serpenti, 125: orario 8.30-19.30

Farmacia Allo Statuto, Via dello Statuto, 35/b: orario 8.30-20.00

Farmacia Piramide Cestia, Piazza di Porta San Paolo, 9: orario 7-24

Farmacia Esquilino, Via Gioberti, 79/81: orario 8.30-19.30

Farmacia Longo, Piazza Vittorio Emanuele II, 46: orario 8.30-20.00

Farmacia Piram, Via Nazionale, 228: orario 8.30-23.00

Farmacia Galeppi, Via Acaia, 43/49: orario 8.30-19.30

Farmacia Della Stazione, Piazza dei Cinquecento, 51: orario 8.30-21.30

Farmacia Lloyds Roma 3, Circonvallazione Ostiense, 289-291: orario 8.30-13.00

Farmacia Peruzzi, Via Circonvallazione Ostiense, 218: orario 8.30-19.30

Come trovare le farmacie aperte a Natale

Ma queste sono soltanto alcune delle attività che resteranno aperte il giorno di Natale nella Capitale. Per conoscere l’elenco completo di tutte le farmacie cliccate su questo link e compilate il campo di ricerca inserendo “Roma” e il giorno di oggi, 25 dicembre (la stessa ricerca si può ripetere per gli altri giorni dell’anno). Attenzione però: l’elenco tuttavia potrebbe comunque essere soggetto a variazioni o presentare incongruenze rispetto agli effettivi orari delle farmacie; il consiglio è quello allora di chiamare direttamente la farmacia individuata per ulteriori informazioni.