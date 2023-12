Qualità della vita a Roma, la Città Eterna precipita nella classifica

Maglia nera per giustizia e sicurezza, Roma si piazza 35° per qualità della vita in Italia. Peggio solo Torino e Genova. Milano invece è 8° in classifica.

Roma è una città all’insegna del divertimento, soleggiata e piacevole se si parla di tempo libero, ma gode di una pessima considerazione quanto a decoro, opportunità di lavoro e sicurezza percepita. È la fotografia scattata dalla 34° indagine sulla qualità della vita, promossa da Il Sole 24Ore. La Capitale si piazza 35esima in una classifica che prende in considerazione criteri come “ambiente”, “giustizia”, “lavoro” e “sicurezza”. Roma ha poco di cui vantarsi, tranne per una sezione: “cultura e tempo libero”.

Roma, 35° città per la qualità della vita in Italia. Dove si vive meglio

Nell’indagine de Il Sole24Ore la Capitale si piazza in fondo alla classifica, insieme ai capoluoghi dell’hinterland laziale come Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Ai poli opposti Udine, Bologna e Trento, le città dove si vivrebbe meglio.

Il risultato della Capitale, impietoso, si può considerare positivo solo se in confronto a Torino e Genova, che si piazzano subito dopo Roma in classifica. Milano, invece, è nella top 10, piazzandosi come ottava.

Male per lavoro, ambiente e sicurezza.

I temi su cui arranca di più Roma sono “Affari e lavoro”, con un -3%, e “Ambiente e servizi” con -12%. Questi due fattori la portano al 60° posto tra le città d’Italia. Male anche su “Demografia e società”, per cui si aggiudica un sesto posto quanto a nascite, flussi migratori ed età media della popolazione, ma la vera maglia nera riguarda “Giustizia e sicurezza”: la Capitale arriva al 104° posto, in crescita del 2% rispetto al 2022.

Stare a Roma vuole dire convivere con fenomeni di criminalità organizzata, spaccio e furti a piede libero. Unica nota positiva “Cultura e tempo libero”: Roma ottiene un 16% rispetto all’anno precedente, confermandosi una città dedita alla movida e all’intrattenimento, ma solo per chi dimentica tutti gli altri disagi.