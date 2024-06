Quando inizia la scuola nel Lazio? Date e vacanze 2024

Mancano pochi giorni alla fine della scuola, mentre la Regione ha già comunicato quando si tornerà in classe.

Suona l’ultima campanella per gli studenti di Roma e del Lazio, ma soprattutto per i docenti il 29 giugno 2024, quando finalmente si chiuderanno le scuole su tutto il territorio regionale. Per chi già pensasse a fuggire dal caldo della Capitale e a godersi le vacanze, può già programmare viaggi e scampagnate, soprattutto se è possibile conoscere con largo anticipo la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2024-2025.

La Regione Lazio ha già comunicato infatti quando riapriranno le istituzioni scolastiche del Lazio per il prossimo anno, stabilendo già il numero di giorni di lezioni e le sospensioni delle attività didattiche per il prossimo anno.

Quando chiudono e quando riaprono le scuole nel Lazio?

La maggior parte degli istituti scolastici nel Lazio concluderanno le lezioni la prima settimana di giugno, a eccezione degli studenti che dovranno sostenere l’Esame di maturità 2024. Per loro, la prima prova avrà luogo il 20 giugno 2024 alle ore 8.30. Per gli insegnanti invece, il ciclo si chiuderà il 29 giugno prossimo.

Quanto alle riaperture invece, a partire dal calendario scolastico 2014/2015 la Regione Lazio ha introdotto un’importante novità. Infatti, con la Deliberazione n. 315 del 30/05/2014, la Regione ha stabilito che il calendario approvato nel 2014 fosse mantenuto anche per gli anni seguenti. Questa importante novità permetterà a Istituti, al personale docente, ai ragazzi e alle famiglie di programmare le attività con largo anticipo.

Per esempio, nel 2016 è stata eliminata la sospensione dell’attività didattica il giorno della commemorazione dei defunti (2 novembre di ciascun anno). Sulla base di queste disposizioni, nella Regione Lazio per l’anno scolastico 2024/2025 tutte le istituzioni scolastiche, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado, inizieranno le lezioni lunedì 16 settembre 2024 e le concluderanno sabato 7 giugno 2025, per garantire 206 giorni di lezione. Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, possono però anticipare la data di apertura dal 16 settembre, mentre la chiusura rimane fissata al 30 giugno 2025.

Quali ponti e feste ci saranno nel Lazio il prossimo anno scolastico 2024-2025?

Le lezioni saranno sospese oltre che nei giorni delle festività nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, Festa del Santo Patrono), dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie), per i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì successivo al Lunedì dell’Angelo.

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno però sempre la facoltà di procedere ad adattamenti del calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 16 settembre 2024 e la chiusura il 7 giugno 2025. Inoltre, bisognerà attenersi sempre a un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana), nonché un numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).