Quando partire per non trovare traffico? Ecco le giornate più a rischio a luglio e agosto

Ogni Estate, i cittadini e le famiglie cercano d’individuare il periodo migliore per poter partire. Il problema non è solo il caldo, ma anche il traffico che si potrebbe trovare lungo le autostrade in Italia. Se tante persone stanno valutando lo spostamento con il treno, ancora molti preferiscono l’idea vintage di spostarsi, da una parte all’altra della Penisola, con la propria macchina.

Calendario esodo estivo 2023

Gli automobilisti si metteranno in macchina da questa settimana, sfruttando principalmente due condizioni: la fine degli esami di maturità e la fine degli esami universitari. Secondo le stime degli ultimi anni, le partenze in blocco si prevedono tra la metà di luglio e il periodo pre-Ferragosto, con i cittadini pronti a passare questa ricorrenza nelle proprie “seconde case” sul mare o addirittura in montagna.

Quando partire per andare in vacanza?

Se cerchiamo strade deserte, dobbiamo attendere la seconda settimana di agosto, dove le persone potrebbero aver raggiunto la propria località per le vacanze estive. Ma si potrà partire anche prima, a patto di tenere qualche accorgimento: per chi ama le “alzatacce”, partire la notte garantisce ancora dei viaggi in piena tranquillità e con autostrade semivuote. Una strategia, questa, consigliata soprattutto per raggiungere le mete molto distanti e dove servono ore di viaggio per arrivarci.

Strade più libere e sicure

Meno automobilisti significa anche strade più tranquille, soprattutto vedendo le notizie di tragedie al volante che si leggono sui giornali. Poche vetture, ma anche la minore presenza di tir sulla strada renderà più vivibile il viaggio, con i guidatori che potranno guidare con più tranquillità senza trovarsi quei giganteschi mezzi vicini. Sfruttando le ferie dei camionisti, molte strade centrali della Penisola italiana saranno più libere, garantendo anche il transito più veloce di quelle tratte, ma sempre nel rispetto dei limiti di velocità e quindi il Codice della Strada.