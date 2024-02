Quanti aerei partono mediamente ogni giorno da Ciampino? La stima

È uno dei due scali aeroportuali della Capitale e ogni giorno raccoglie migliaia di persone da tutto il mondo. Meno capillare rispetto all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, ma altrettanto importante per gli scali internazionali.

Per chi viaggia da e per Roma, sono due gli aeroporti di cui poter usufruire, grazie a tantissime coincidenze che ogni giorno questi due scali offrono a residenti e visitatori. Il primo è l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, ma a soli 15 km da Roma, quindi nettamente più vicino, c’è l’aeroporto militare di Ciampino. Più piccolo ma comunque efficiente, tratta voli nazionali e internazionali di corto e medio raggio. Che tipo di tratte offre nello specifico l’aeroporto di Ciampino e quanti voli raccoglie in media al giorno?

L’aeroporto di Ciampino: uno snodo funzionale a soli 15 km da Roma

L’aeroporto CIA (questa la sigla che troverete sulle carte d’imbarco o per identificare lo snodo) è meglio noto come “Aeroporto di Roma Ciampino ‘G.B. Pastine’” dal nome dell’ex comandante Pastine, il quale operò nelle forze armate italiane durante la Prima guerra mondiale.

Dal momento che dista pochi km dal centro abitato, l’aeroporto di Ciampino non può supportare troppe rotte, quindi si limita a effettuare 65 voli giornalieri per direttive comunali. Inoltre, si trattano di rotte europee, con tempi di percorrenza molto brevi dalla Capitale: si pensi che le rotte più trafficate da questa aerostazione sono Cagliari per i voli nazionali, Londra Stansted e Madrid Barajas per quelli internazionali. A paragone, Fiumicino, che è l’aeroporto più grande d’Italia, supporta un volo ogni 40 secondi, detenendo un record a Roma ma anche in tutta Italia.

Che compagnie aeree partono da Ciampino?

Come già anticipato, l’aeroporto di Ciampino supporta al massimo 65 voli al giorno di breve raggio a causa di un decreto ministeriale del 2018, con cui si stabilisce un numero limitato di tratte per non turbare residenti e abitanti della Capitale, a causa della vicinanza dell’aeroporto con la città di Roma, D’altro canto, sebbene Ciampino non sia molto frequentato è servito dalle maggiori compagnie low cost come Ryanair e EasyJet, permettendovi di raggiungere le maggiori capitali europee. Se hai necessità di controllare lo stato dei voli per una imminente partenza, o semplicemente perché devi prelevare un passeggero, grazie a “Vologio” potrai rimanere aggiornato.