Italiani in coda per fare rifornimento a San Marino. E’ questa la notizia delle ultime ore dopo gli aumenti al costo del carburante (in Italia) dovuto alla fine dello sconto sulle accise; e così, anziché pagare diesel e benzina a prezzo pieno nel nostro Paese gli automobilisti si recano nel ‘mini-stato’ dove è possibile risparmiare anche fino a 20 euro per il pieno.

Quanto costa fare il pieno a San Marino

Ma qual è il reale risparmio? Considerevole vedendo i prezzi praticati nei distributori: sì perché il diesel viene erogato a circa 1.55 euro al litro mentre per la benzina siamo attorno a 1.48 euro/litro. In Italia invece, secondo Staffetta Quotidiana, la media dei prezzi (self) è ormai a 1.87/litro per il diesel e circa 1.80 per la benzina. Il servito invece, quasi per entrambi, ha già superato di nuovo la soglia dei due euro. Praticamente, rispetto ai prezzi di fine 2022, esattamente fino al 31 dicembre, parliamo di un aumento di oltre 20 centesimi al litro considerando che i prezzi, per il diesel ad esempio, erano scesi fino a 1.59/litro. Insomma, non è difficile capire perché molti italiani che vivono in zona decidano magari di deviare di qualche km pur di risparmiare.

Il risparmio

Secondo alcune stime il risparmio sul pieno di carburante oscilla tra i 15 e i 20 euro. Per San Marino in realtà non si tratta di un caso eccezionale nel senso che da sempre i prezzi rispetto ai nostri sono tendenzialmente più bassi. Ma complice la decisione del Governo di non rinnovare il taglio sulle accise adesso il divario tra i due paesi si è fatto più ampio.

Perché costa meno fare il pieno a San Marino

Come spiegato da il Corriere della Sera a pesare sui prezzi, tra gli altri, è la diversa tassazione nonché la decisione di prorogare al 31 gennaio il taglio sulle accise per mantenere i prezzi locali più bassi. Su quest’ultimo aspetto Fabio Righi, Segretario all’Industria sammarinese, ha spiegato: