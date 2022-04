Quarta dose di vaccino nel Lazio per over 80 e fragili: quando si parte, come prenotare

Il Governo che allenta le misure, il virus che però continua la sua corsa, tra varianti e sotto varianti. E quindi, la campagna di vaccinazione che, inevitabilmente, deve tenere il passo perché ora il vaccino resta l’unica arma a disposizione per combattere una battaglia che, purtroppo, non si può dire ancora sconfitta. Dopo le prime due dosi e il booster, ora si parte nel Lazio con il quarto richiamo, indirizzato però agli over 80 e agli over 60, quelli che rientrano nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero della Salute.

A chi è rivolta

Come già anticipato, la quarta dose di vaccino è riservata a tutti gli over 80 anni, agli ospiti delle Rsa e alle persone che hanno tra i 60 e i 79 anni, ma solo quelle che rientrano nelle categorie a rischio perché con elevata fragilità. Come ha fatto sapere l’assessore Alessio D’Amato, chi, dopo la terza dose, è stato positivo al virus almeno per ora è esentato dal nuovo richiamo.

Le somministrazioni nelle Asl e come prenotare

“La campagna vaccinale per la quarta dose partirà in tutta la Regione da giovedì, oggi abbiamo iniziato a Rieti che per noi rappresenta l’Asl con cui siamo partiti con altre campagne” – ha spiegato l’assessore D’Amato all’Adnkronos Salute. Ma come si prenota? Basterà seguire le modalità di sempre, quindi consultare il portale online di Salute Lazio, oppure rivolgersi al medico curante o alle farmacie. Tutto questo per incentivare la campagna di vaccinazione e tutelare i più a rischio.